TAGESVORSCHAU Termine am 7. Februar 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 7. Februar 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen 07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen 08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen 09:00 FRA: L' Oréal, …