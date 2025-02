Amazon: Quartalszahlen top, Prognose Flop – niedrigstes Wachstum seit IPO 1997?

An der Nasdaq gab die Aktie daraufhin im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als fünf Prozent nach. Aktuell notiert sie knapp drei Prozent im Minus bei 229,155 US-Dollar je Aktie.

Prognose: Niedrigstes Umsatzwachstum seit 1997?

Amazon prognostiziert für das erste Quartal 2025 lediglich ein Umsatzwachstum zwischen fünf und neun Prozent. Sollte die untere Grenze erreicht werden, wäre dies das langsamste Wachstum seit dem Börsengang 1997, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Als Belastung nennt das Unternehmen unter anderem negative Währungseffekte in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar.

Trotz der schwachen Prognose konnte Amazon seinen Nettogewinn im Q4 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppeln. Dieser stieg von 10,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 20 Milliarden US-Dollar. CEO Andy Jassy setzt seit Ende 2022 auf Kostensenkungen, was zum Abbau von über 27.000 Stellen in den Jahren 2022 und 2023 führte. Auch 2024 kam es zu Entlassungen. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge auf 11,3 Prozent, nach 11 Prozent im Vorquartal und 7,8 Prozent im Vorjahr.

Starkes Wachstum im Gesamtjahr 2024



Amazon verzeichnete im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Wachstum. Der Nettoumsatz stieg um 11 Prozent auf 638,0 Milliarden US-Dollar, getrieben von Zuwächsen in allen Segmenten. Insbesondere das Cloud-Geschäft AWS legte mit +19 Prozent auf 107,6 Milliarden US-Dollar deutlich zu.

Die operative Marge verbesserte sich mit einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 86 Prozent auf 68,6 Milliarden US-Dollar deutlich. Das Nordamerika-Geschäft konnte das operative Ergebnis auf 25,0 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppeln, während das internationale Segment nach einem Verlust von 2,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr wieder einen Gewinn von 3,8 Milliarden US-Dollar erzielte.

Das Nettoergebnis kletterte auf 59,2 Milliarden US-Dollar (5,53 US-Dollar pro Aktie), fast doppelt so viel wie im Jahr 2023. Besonders beeindruckend: Der operative Cashflow stieg um 36 Prozent auf 115,9 Milliarden US-Dollar, der Free Cashflow auf 38,2 Milliarden US-Dollar.

Amazon setzt auf KI

Amazon investiert massiv in künstliche Intelligenz. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 27,8 Milliarden US-Dollar, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Bis 2025 will das Unternehmen bis zu 100 Milliarden US-Dollar investieren, vor allem in Rechenzentren und Nvidia-Chips, um sein KI-Geschäft zu stärken. Die Konkurrenz durch OpenAI, Google und Microsoft wächst, während chinesische Start-ups wie DeepSeek mit kostengünstigen KI-Modellen für Unruhe sorgen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 238,8EUR auf Nasdaq (07. Februar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!