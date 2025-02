Busse und Bahnen bleiben im Depot Streik in Köln und Bonn In der Millionenstadt Köln, in Bonn und im angrenzenden Rhein-Sieg-Kreis hat ein ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am frühen Morgen. "Heute wird keine Bahn und kein Bus …