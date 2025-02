DAX-FLASH Kaum verändert nach Rekord - Sprung über 22.000 Punkte möglich Die starke Woche am deutschen Aktienmarkt könnte der Dax am Freitag nach dem jüngsten Rekord mit einem Sprung über die nächste Tausendermarke bei 22.000 Punkten krönen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag scheinen die Anleger aber erst …