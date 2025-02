Die japanische Präfektur Miyagi hält einen „Miyagi Ambassador Summit" mit Repräsentanten aus 11 Ländern/Regionen ab

YouTube: https://youtu.be/sjKuu14Ledo

Während einer Eröffnungszeremonie im Hotel Matsushima TAIKANSO wurden Videobotschaften des Gouverneurs von Iwate, Takuya Tasso, und des Gouverneurs von Fukushima, Masao Uchibori, gezeigt, nachdem Botschafter, Vertreter und Amtsträger aus den 11 Ländern/Regionen ihre Reden gehalten hatten. Anschließend hielt der Direktor der Tohoku Tourism Promotion Organization, Junichi Konno, eine Präsentation, um für den Tourismus und die Produkte von Tohoku zu werben, gefolgt von einer Darbietung der Mitglieder des Kalligrafie-Clubs der Sendai Ikuei Gakuen High School.

In der Haupthalle des Zuigan-ji-Tempels, einem nationalen Kulturgut, gab der Gouverneur von Miyagi die „Miyagi Ambassador Summit Matsushima Declaration" ab. Murai sagte: „Im Namen der Bevölkerung der Präfektur Miyagi möchte ich noch einmal meinen aufrichtigen Dank für die großartige Hilfe und den herzlichen Zuspruch der Menschen aus aller Welt angesichts der schweren Schäden durch das Große Ostjapanische Erdbeben zum Ausdruck bringen. Die Präfektur Miyagi hat sich dank Ihrer Unterstützung erholen können. Es geht nicht nur um Erholung. Die Präfektur hat die Katastrophe überwunden und strebt einen „kreativen Wiederaufbau" mit Blick auf die Zukunft an, indem sie in allen Bereichen wie Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt neue Werte schafft. Wir engagieren uns nicht nur für den Wiederaufbau der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und den Wiederaufbau der Tourismusindustrie, sondern auch für die Förderung von Risikofirmen, die die lokale Wirtschaft unterstützen, sowie für die Katastrophenvorbeugung und -bekämpfung unter Einsatz modernster Technologie. Der „Miyagi Ambassador Summit" ist ein entscheidender Schritt zur weiteren Vertiefung der Beziehungen mit allen Beteiligten und zur Eröffnung neuer Möglichkeiten für die Zukunft. Nach diesem Gipfel wird die Präfektur Miyagi in Abstimmung mit allen teilnehmenden Ländern und Regionen weitere Herausforderungen angehen."

Nach der Abgabe der Erklärung fand im Hotel Metropolitan Sendai eine Zeremonie zur Unterzeichnung eines Memorandums mit den Gipfelteilnehmern statt.

