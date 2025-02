Dax hat 22.000 Punkte im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Eine starke Woche am deutschen Aktienmarkt könnte der Dax am Freitag nach dem jüngsten Rekord mit einem Sprung über die nächste Tausendermarke bei 22.000 Punkten krönen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag scheinen die Anleger aber erst noch abwarten zu wollen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex kaum verändert auf 21.894 Punkte. Nach dem Zoll-Schreck zu Wochenbeginn hatte der Dax am Vortag die Kurslücke vom Montag geschlossen und sich der 22.000er-Marke mit einem Rekord von gut 21.921 Zählern bereits genähert. "Der Dax hat im Moment Flügel", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Mit den Kursen steigen allerdings auch die Bewertungen", warnte er. US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag könnten mit darüber entscheiden, ob der Aufwärtstrend vorerst weitergeht. Der Jobbericht ist für den geldpolitischen Pfad der Notenbank Fed wichtig. Zunächst müssen die Anleger aber eine enttäuschende Prognose des US-Internethändlers Amazon verarbeiten.