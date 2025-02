Silver Storm schließt letzte Tranche der Finanzierung ab und nimmt insgesamt 3,9 Mio. $ ein

Toronto, Ontario, 6. Februar 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | FWB: SVR), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die letzte Tranche (die „letzte Tranche“) seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Platzierung“) von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“), die ursprünglich am 5. Dezember 2024 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Im Rahmen der letzten Tranche der Platzierung wurden 5.043.335 Einheiten zu einem Preis von 0,09 $ pro Einheit begeben, womit ein Bruttoerlös von insgesamt 453.900,18 $ erwirtschaftet wurde. Im Rahmen der Platzierung begab das Unternehmen insgesamt 43.333.334 Einheiten und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 3.900.000,06 $.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss (das „Verfallsdatum“) zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,16 C$ ausgeübt werden.

In Verbindung mit der letzten Tranche der Platzierung zahlte das Unternehmen an bestimmte Vermittler, die Zeichner für die Platzierung vermittelt haben, einschließlich Canaccord Genuity Corp., die folgenden Gebühren: (1) eine Barprovision in Höhe von insgesamt 8.190 $, was bis zu 7 % des Bruttoerlöses entspricht, die im Rahmen der Platzierung von Investoren erzielt wurden, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vorgestellt wurden, und (2) 91.000 nicht übertragbare Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens („Vermittler-Warrants“), was bis zu 7,0 % der Einheiten entspricht, die im Rahmen der Platzierung an Investoren verkauft wurden, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vorgestellt wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,16 $.

Die Einheiten wurden im Wege einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von der Prospektpflicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen und ausgabefähigen Wertpapiere sind an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden. Die Warrants und Vermittler-Warrants werden nicht zum Handel zugelassen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Fertigstellung seiner bevorstehenden NI 43-101-konformen Mineralressourcenerklärung für das Projekt La Parrilla des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Seite 2 ► Seite 1 von 5