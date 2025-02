BMW stemmt sich gegen Verkaufssignal

Grundsätzlich lässt der vehemente Widerstand der Käufer um den Support von 75,50 Euro auf Durchsetzungswillen schließen und könnte den Grundstein für einen baldigen Ausbruch auf der Oberseite bilden. Hierzu müsste das Papier von BMW jedoch mindestens den Widerstandsbereich von 82,00 Euro mindestens auf Tagesschlusskursbasis sowie den EMA 200 verlaufend bei 81,67 Euro überwinden. Nur in diesem Fall ließe sich eine weitere Aufwärtsbewegung an die nächstgrößere Hürde um 86,54 Euro in der Aktie ableiten. Auf der Unterseite würde ein Tagesschlusskurs unterhalb von 74,00 Euro Abschlagsrisiken zurück auf 71,60 und darunter 69,55 Euro anzeigen. Ein nicht ganz uninteressanter Wert, jedoch sehr lebendig und behaftet mit zahlreichen Fehlsignalen.

Trading-Strategie: