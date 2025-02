Marge unter Druck: Porsche will mit neuen Modellen wieder Gas geben

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche will in diesem Jahr massiv in neue Modelle mit Verbrenner- und Plug-in-Hybridantrieben investieren sowie sein Angebot an Sonderausstattungen ausbauen. Das hat jedoch seinen Preis: Konzernchef Oliver Blume nimmt ein starkes Absinken der operativen Marge in Kauf. Anleger reagieren skeptisch – die Aktie gab nachbörslich nach.

Laut vorläufigen Zahlen sackte die operative Marge 2024 auf den unteren Rand der anvisierten Spanne von 14 bis 15 Prozent ab – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 18 Prozent aus dem Jahr 2023. Im laufenden Jahr droht ein weiterer Rückgang auf 10 bis 12 Prozent. Grund sind nicht nur hohe Investitionen, sondern auch eine schwächelnde Nachfrage, insbesondere in China. Porsche peilt langfristig eine Umsatzrendite von über 20 Prozent an, muss aber kurzfristig Federn lassen.