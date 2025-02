Mega-Kursexplosion: +96,5 Prozent an nur einem Tag!

Seit Herbst 2021, also dem Beginn des letzten Bärenmarktes, geht es jedoch steil bergab. Im November markierte die Aktie bei 1,18 US-Dollar ein trauriges Mehrjahrestief. Das Unternehmen hatte in den vergangenen zwei Jahren mit stark rückläufigen Geschäften zu kämpfen. Der einst schuldenfreie Konzern häufte so Verbindlichkeiten in Höhe von 408 Millionen US-Dollar an – zeitweise das Fünffache des Börsenwertes.

Wiederholt sich hier die Geschichte von AppLovin?

Nachdem sich die Aktie zum Jahresende stetig steigern und von ihren Mehrjahrestiefs erholen konnte, folgte am Donnerstag eine Mega-Kursexplosion. In der Spitze ging es für die Anteile um mehr als 100 Prozent bergauf, nachdem die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen besser als erwartet ausgefallen waren und auch die Guidance für das kommende Jahr überzeugen könnten. Ist Digital Turbine womöglich das neue AppLovin?

Geschäftsentwicklung erneut rückläufig, aber besser als erwartet

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse erneut. Der Rückgang betrug 5,6 Prozent auf 134,64 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen jedoch um knapp 11 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Eine besonders große Überraschung war der Gewinn. Hier hatten Analysten pro Aktie 0,06 US-Dollar erwartet, Digital Turbine legte jedoch mit 0,13 US-Dollar mehr als das Doppelte vor. Insgesamt belief sich das Konzernergebnis nach standardisierter Rechnungslegung GAAP auf -27,2 Millionen US-Dollar. Unter Berücksichtigung von Einmal- und Sonderaufwendungen ist das Unternehmen also noch nicht wieder profitabel.

"Unsere Finanzergebnisse im Dezemberquartal übertrafen unsere Erwartungen, da eine verbesserte Umsetzung und die Einführung transformativer Gewinnoptimierungsmaßnahmen zu einer gesteigerten operativen Leistung und einem höheren freien Cashflow führten", kommentierte CEO Bill Stone das für den Markt überraschend gute Abschneiden.

Deutliche Verbesserungen in Aussicht gestellt

Für das kommende Geschäftsjahr stellte das Management Erlöse in Höhe von 485 bis 490 Millionen US-Dollar in Aussicht. Damit konnte die Analystenprognose von 477,05 Millionen US-Dollar klar geschlagen werden. Das bereinigte EBITDA soll bei 69 bis 71 Millionen US-Dollar liegen.

Angesichts der schwierigen Finanzlage ist das Unternehmen zu Einsparungen gezwungen. Finanzchef Barrett Garrison bekräftigte, dass man auf bestem Wege sei, das angepeilte Ziel von 25 Millionen US-Dollar, die jährlich eingespart werden sollen, zu erreichen.

Brutales Volumen, megastarke Gewinne

Hohe Volatilität war im Vorfeld der Zahlen erwartet worden. Der Optionsmarkt hatte eine Bewegung von 30 Prozent eingepreist. Doch die wenigsten Beobachter dürften mit dem Kursfeuerwerk gerechnet haben, dass die Aktie schließlich abgebrannt hat.

Die verdoppelte sich zwischenzeitlich auf einen Stand von 5,13 US-Dollar und ging schließlich mit einem Plus von 96,46 Prozent aus dem Handel. Das Volumen gehandelter Stücke betrugt dabei 121,53 Millionen – das Unternehmen wechselte gestern überspitzt dargestellt zweimal den Besitzer.

Die Handelsaktivität lag um 2.075 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen drei Monate. Das deutet darauf hin, dass es auch einige Shortseller, die zuletzt mit einer Leerverkaufsquote von rund 6 Prozent in der Aktie vertreten waren, auf dem völlig falschen Fuß erwischt hat.

Fazit: Der erste Schritt ist gemacht

Die Aktie des App-Vermarktungsdienstleisters und Monetarisierungsspezialisten Digital Turbine ist am Donnertag nach besser als erwarteten Quartalszahlen explodiert und hat sich nahezu verdoppelt. Grund hierfür waren besser als erwartete Geschäftszahlen sowie ein solider Ausblick.

Das Mega-Comeback der Aktie weckt Erinnerungen! In einer ähnlichen Lage befand sich lange auch AppLovin, das in einer sehr ähnlichen Nische aktiv ist. Auch das hatte einige Quartale mit sinkenden Erlösen und einer enttäuschenden Ertragslage zu kämpfen, nur um sich in den letzten Berichtsperioden umso stärker zurückzumelden.

Ausgehend von dem Bärenmarkttief bei etwa 10 US-Dollar konnte sich AppLovin inzwischen fast vervierzigfachen. Gelingt Digital Turbine ein nachhaltiger Turnaround seiner Geschäfte, könnte den Anteilen eine ähnlich steile Erholung bevorstehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Digital Turbine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,84 % und einem Kurs von 4,47EUR auf Tradegate (07. Februar 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

