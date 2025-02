Sabadell erhöht Ausschüttungen

die analysten "bewerten" die ergebnisse als gut bis sehr gutueber den angekuendigten AR bis ende 2026 fuer 10 mrld €"ueberschlagen" sie sich - sehen es als sehr sehr gut an...Bislang hat Santander rund 9,5 Mrd. EUR für den Kauf eigener Aktien vorgesehen.Unter Einbeziehung des Programms, das an diesem Donnerstag noch aufgrund der Ergebnisse von 2024 aufgelegt wird,wird die Bank seit 2021 etwa 15 % des Kapitals erworben haben.Ein entschlossener SchrittDie Herausforderung, die Santander eingeht, bedeutet jedoch, dass die Investitionen, die für den Erwerb und die Amortisierung des Kapitals in den vergangenen vier Jahren getätigt wurden, in zwei Jahren wiederholt werden müssen. Abhängig von den Preisen, zu denen Santander in den nächsten zwei Jahren die Käufe tätigt, wird sie also weitere 10 % ihres Kapitals einnehmen.Ein Anteil, der sich erhöhen könnte, wenn der Aktienkurs in diesem Zeitraum moderater steigt. Bei einem durchschnittlichen Szenario, das der Entwicklung der Aktie in den letzten Monaten entspricht, wird Santander Ende 2026 fast 25 % der Ende 2021 ausstehenden Aktien erworben haben.Allerdings hat Santander bei der Kapitalallokation andere Prioritäten als das operative Geschäft. Die Vorstandsvorsitzende, Ana Botín, erklärte,„Die Rendite der Rückkäufe betrug 18 %. Ein anorganisches Wachstum müsste diese Rendite übertreffen, damit wir es in Betracht ziehen“,sagte sie bei der Präsentation der Ergebnisse.Dies gilt umso mehr, als die Möglichkeiten in Spanien aufgrund ihrer Größe nicht eindeutig sind. Und wenn man bedenkt, dass es „kein günstiges Umfeld für grenzüberschreitende Geschäfte in Europa gibt“. Der Wunsch der EZB, in der Eurozone große Einheiten zu schaffen, die in der Lage sind, den komplexen Wettbewerb mit technologischen Giganten und Neo-Banken herauszufordern, kollidiert ständig mit einer gescheiterten und unvollendeten Bankenunion.Die Aktionäre profitierenSantander hat keine bessere Lösung für das überschüssige Kapital gefunden als das Transformationsmodell, „das, wie die Zeit beweist, funktioniert“.Indem eine von vier Aktien bis Ende 2026 aus dem Verkehr gezogen wird, können die Aktionäre der Bank ihren Anteil um ein Drittel erhöhen,ohne zusätzliche Investitionen tätigen zu müssen. Und damit auch die Bardividende im gleichen Verhältnis.Banco Santander kündigte am Mittwoch an, dass sie voraussichtlich 10 Mrd. EUR an die Aktionäre ausschütten wird, und zwar durch Aktienrückkäufe der Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 und durch die Verwendung von Überschusskapital, zusätzlich zur normalen Bardividende.Morgen, am 6. Februar, wird Banco Santander ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 1,587 Millionen Aktien starten,was etwa 25 % des ordentlichen Gewinns der Gruppe im zweiten Halbjahr 2024 entspricht.Die Bank hat erklärt, dass die maximale Anzahl der zu erwerbenden Aktien von dem Durchschnittspreis abhängt, zu dem die Käufe getätigt werden, jedoch 1.413.743.296 Aktien nicht überschreiten wird.Unter der Annahme, dass der durchschnittliche Kaufpreis der Aktien im Rahmen des Programms 5 Euro beträgt, würde die maximale Anzahlder zu erwerbenden Aktien 317.400.000 betragen, was 2,10 % des Aktienkapitals von Santander entspricht.Das Programm, für das die Bank bereits die behördliche Genehmigung erhalten hat, beginnt morgen, am 6. Februar, und endet am 27. Juni.Die Bank behält sich jedoch das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm zu beenden, wenn der maximale Geldbetrag vor Ablaufdes Programms erreicht wird oder wenn andere Umstände dies ratsam erscheinen lassen.Banco Santander erklärte außerdem, dass die Entscheidung über die endgültige Bardividende für die Ergebnisse des Jahres 2024,die der Jahreshauptversammlung 2025 vorgelegt wird, voraussichtlich am 25. Februar vom Verwaltungsrat genehmigt werden wird.„Wenn die Ausschüttung der letzten Bardividende für die Ergebnisse des Jahres 2024 beibehalten wird, wird der für Bardividenden- und Rückkaufprogramme bereitgestellte Betrag etwa 6,3 Milliarden Euro erreichen, was einer jährlichen Äquivalenzrendite von mehr als 8 % entspricht“, so die Bank.