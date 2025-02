WAHL 2025/ROUNDUP Klingbeil zieht für SPD 'rote Linie' bei Asylpolitik SPD-Chef Lars Klingbeil hat in der Migrationspolitik für seine Partei eine "rote Linie" gezogen. "Wir können nichts machen, was am Ende dazu führt, dass Deutschland faktisch die Grenzen zumacht", sagte Klingbeil im Interview der "Bild". "Es gibt …