Höhere Marge geplant!

Laut eigenen Angaben zählt Daimler Truck weltweit zu den führenden Produzenten von Nutzfahrzeugen und beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter. Der Hersteller von Lastkraftwagen kämpft derzeit mit den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in Asien und Europa. Trotzdem konnte Karin Radström, die frisch ernannte Geschäftsführerin, durch eine Kombination von Teamarbeit und effizienter Ausgabenüberwachung die Profitabilität in der Hauptabteilung Mercedes-Benz Trucks erheblich erhöhen. Ihre langfristige Zielsetzung besteht darin, die operative Profitmarge auf bis zu 15 Prozent zu steigern. Um die Dimensionen zu verdeutlichen, lag die Marge im Jahr 2023 bei 9,9 Prozent. Ihr Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 eine Summe von einer Milliarde Euro einzusparen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erzielte die Tochtergesellschaft von Volkswagen, Scania, eine Marge von 14,4 Prozent.

Ende September 2024 konnte der Aktienkurs der Daimler Truck Group (DTG) den Abwärtstrend durchbrechen und eine Aufwärtssequenz ausbilden. Die Überwindung des Widerstandes bei 39,31 Euro gelang aber erst im vierten Versuch. In weiterer Folge führte die Kursentwicklung in wenigen Tagen zum Test des Widerstandes bei 43,25 Euro. Aktuell sind die Papiere nach dem Test wieder ein wenig zurückgekommen. Ein neuerlicher Durchbruch der wichtigen Unterstützung bei 39,31 Euro ist möglich, sollte aber auch nicht beim ersten Anlauf erfolgen. In Richtung Allzeithoch vom 19. März 2024 bei 47,64 Euro scheint die Luft allerdings dünner zu werden. Hier bleibt es wichtig, die künftigen Zölle der USA auf Produkte aus Mexiko und Kanada zu beobachten, nachdem diese zu höheren Verkaufspreisen der Lkws der DTG führen würden. Dies könnte die Wettbewerbsfähigkeit der Lkws auf dem US-Markt beeinträchtigen. Dennoch stufen die Analysten von JPMorgan Chase die Aktie der DTG auf Übergewichten ein, nachdem sie davon ausgehen, dass die negativen Auswirkungen der Zölle möglicherweise nicht so stark ausfallen wie befürchtet.

Daimler Truck Holding AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Daimler Truck Group bis auf 46,04 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SJ6B38) überproportional mit einem Omega von 3,32 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 37 % und dem Ziel bei 46,04 Euro (1,23 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 06.03.2025 eine Rendite von rund 43 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 37,56 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 30 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,42 zu 1, wenn bei 37,56 Euro (0,60 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: SJ6B38 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,89 – 0,90 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 35,00 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG akt. Kurs Basiswert: 41,09 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 1,23 Euro Omega: 3,32 Kurschance: + 43 Prozent Quelle: Société Générale

