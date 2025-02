Cathie Wood kickt Palantir & kauft diese Dividenden-Chip-Aktie

ARK Invest hat in dieser Woche Palantir-Aktien im Wert von über 10 Millionen US-Dollar verkauft. Die Aktie hat in dieser Woche neue All Time Highs geknackt, nachdem das Unternehmen beeindruckende Finanzergebnisse des vierten Quartals gemeldet hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.

Palantir meldete einen Umsatz von 827,52 Millionen US-Dollar, was die Schätzungen von 775,91 Millionen US-Dollar übertraf und einen bereinigten Gewinn von 14 Cent pro Aktie, was die Prognose von 11 Cent pro Aktie übertrifft. Die Aktie legte am Dienstag um rund 24 Prozent zu und setzte ihren Aufwärtstrend fort, bevor sie am Donnerstag wieder ein neues Allzeithoch bei 111,28 US-Dollar erreichte.