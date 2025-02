'Jahr zum Vergessen' für die deutsche Industrie

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die angeschlagene deutsche Industrie hat das vergangene Jahr auch wegen eines Rückschlags in der Autobranche schwach beendet. Im Dezember sank die Produktion in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes im Monatsvergleich um 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Sie sank damit auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Auch im Gesamtjahr 2024 hat der für die deutsche Wirtschaft wichtige Sektor an Boden verloren: Im Vergleich zum Jahr zuvor meldete das Bundesamt einen Rückgang der Fertigung um 4,5 Prozent.

Der Produktionsdämpfer im Dezember fiel deutlich stärker als erwartet aus. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet. Zudem war der Anstieg der Fertigung im November nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Zuwachs im Monatsvergleich auf 1,3 Prozent, nachdem zuvor ein Plus von 1,5 Prozent gemeldet worden war.