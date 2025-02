Die japanische Präfektur Miyagi hält einen "Miyagi Ambassador Summit" mit Repräsentanten aus 11 Ländern/Regionen ab

Sendai, Japan (ots/PRNewswire) - Die Regierung der Präfektur Miyagi im Nordosten

Japans hat Botschafter in Japan, Vertreter und andere Amtsträger aus 11

Ländern/Regionen - Indien, Südkorea, Vietnam, Kuwait, Kambodscha, Indonesien,

Australien, Frankreich, Deutschland, Italien und Taiwan - eingeladen, um vom 23.

Januar (Donnerstag) bis 25. Januar (Samstag) 2025 den "Miyagi Ambassador Summit"

abzuhalten. Die Veranstaltung ist Teil der Bemühungen der Präfektur, den

internationalen Austausch von Menschen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu

fördern.



Der Gouverneur von Miyagi, Yoshihiro Murai, bei der Abgabe der

Matsushima-Erklärung im Zuigan-ji-Tempel:

https://kyodo-pr.box.com/s/vmlvjchij5f5oe0o1qesqqbuqlqy10dn





YouTube: https://youtu.be/sjKuu14LedoWährend einer Eröffnungszeremonie im Hotel Matsushima TAIKANSO wurdenVideobotschaften des Gouverneurs von Iwate, Takuya Tasso, und des Gouverneursvon Fukushima, Masao Uchibori, gezeigt, nachdem Botschafter, Vertreter undAmtsträger aus den 11 Ländern/Regionen ihre Reden gehalten hatten. Anschließendhielt der Direktor der Tohoku Tourism Promotion Organization, Junichi Konno,eine Präsentation, um für den Tourismus und die Produkte von Tohoku zu werben,gefolgt von einer Darbietung der Mitglieder des Kalligrafie-Clubs der SendaiIkuei Gakuen High School.In der Haupthalle des Zuigan-ji-Tempels, einem nationalen Kulturgut, gab derGouverneur von Miyagi die "Miyagi Ambassador Summit Matsushima Declaration" ab.Murai sagte: "Im Namen der Bevölkerung der Präfektur Miyagi möchte ich nocheinmal meinen aufrichtigen Dank für die großartige Hilfe und den herzlichenZuspruch der Menschen aus aller Welt angesichts der schweren Schäden durch dasGroße Ostjapanische Erdbeben zum Ausdruck bringen. Die Präfektur Miyagi hat sichdank Ihrer Unterstützung erholen können. Es geht nicht nur um Erholung. DiePräfektur hat die Katastrophe überwunden und strebt einen "kreativenWiederaufbau" mit Blick auf die Zukunft an, indem sie in allen Bereichen wieGesellschaft, Wirtschaft und Umwelt neue Werte schafft. Wir engagieren uns nichtnur für den Wiederaufbau der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und denWiederaufbau der Tourismusindustrie, sondern auch für die Förderung vonRisikofirmen, die die lokale Wirtschaft unterstützen, sowie für dieKatastrophenvorbeugung und -bekämpfung unter Einsatz modernster Technologie. Der"Miyagi Ambassador Summit" ist ein entscheidender Schritt zur weiterenVertiefung der Beziehungen mit allen Beteiligten und zur Eröffnung neuerMöglichkeiten für die Zukunft. Nach diesem Gipfel wird die Präfektur Miyagi inAbstimmung mit allen teilnehmenden Ländern und Regionen weitereHerausforderungen angehen."Nach der Abgabe der Erklärung fand im Hotel Metropolitan Sendai eine Zeremoniezur Unterzeichnung eines Memorandums mit den Gipfelteilnehmern statt.View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-japanische-prafektur-miyagi-halt-einen-miyagi-ambassador-summit-mit-reprasentanten-aus-11-landernregionen-ab-302371058.htmlPressekontakt:SHIMA Kentaro,Tourismusabteilung,Regierung der Präfektur Miyagi,Tel: +81-22-211-2824,E-Mail: kankouks@pref.miyagi.lg.jp,Anschrift: 3-8-1,Honcho,Aoba-ku,Sendai,Miyagi 980-8570 JAPAN,*Bitte kontaktieren Sie uns nur per E-Mail.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178612/5965869OTS: Miyagi Prefectural Government