Ergebnisse des 1. Quartals von Aspermont Limited – Live Webinar mit Q&A

Wesentliche Punkte:

- 34. Quartal in Folge mit Wachstum bei den Abonnementen

- Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR) von 11,4 Mio. $, was einen Anstieg von 6 % im Jahresvergleich bedeutet

- Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) zeigt ein starkes Wachstum auf 2.300 $, ein Anstieg von 20 % im Jahresvergleich

- Nettoumsatzbindung (Net Revenue Retention - NRR) bei 100 %

- Abonnementeinnahmen tragen nun zu 68 % zum Gesamtumsatz bei

- Neue Chancen durch aufkommende zyklische und ereignisbasierte Trends

Das Video der Investorenpräsentation von Aspermont kann hier abgerufen werden:

https://view6.workcast.net/?cpak=1908389440902839&pak=874433501966 ...

Die Präsentation kann hier heruntergeladen werden:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Eine Abschrift der Präsentation kann hier heruntergeladen werden:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 208 187 2330

David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

About Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien erstellt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Die zunehmende Anzahl an (zahlenden) Nutzern hat Aspermont eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun entwickelt.

Aspermont notiert an der ASX und an der Börse Frankfurt. Es notiert außerdem an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Aspermont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,50 % und einem Kurs von 0,004EUR auf Tradegate (06. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.