+10,9 Prozent: Diese Dividendenaktie geht nach Zahlen durch die Decke!

Transformation zu rauchfreien Alternativen gelingt

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 7,3 Prozent auf 9,71 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Schätzungen um 270 Millionen US-Dollar überboten. Während die Zahl ausgelieferter Zigaretten um 1,1 Prozent auf 152,8 Millionen Einheiten stieg, punktete Philip Morris vor allem bei Oraltabak wie Snus und sogenannten Pouches. Hier legten die Verkäufe um 22,0 Prozent auf 4,6 Millionen Einheiten zu. Über alle Produktgattungen hinweg erzielte das Unternehmen 2,3 Prozent höhere Auslieferungen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 1,55 US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen aus. Hier hatten Experten auf 5 Cent weniger getippt. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr hatte der Gewinn pro Aktie bei 1,36 US-Dollar gelegen.

Beachtliches Umsatz- und Gewinnwachstum

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen operativen Gewinn in Höhe von 3,26 Milliarden US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg um 12,8 Prozent. Unter Berücksichtigungen von Bereinigungen legte der operative Ertrag sogar um 15,3 Prozent auf 3,52 Milliarden US-Dollar zu.

Mit Blick auf das Gesamtjahr erlöste der Konzern 37,9 Milliarden US-Dollar und erzielte daraus einen bereinigten operativen Ertrag in Höhe von 14,7 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 10,1 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2023. Für das verbesserte Betriebsergebnis sorgte neben dem um 7,7 Prozent höheren Umsatz auch eine um einen Prozentpunkt gestiegene EBITDA-Marge.

Anhaltend starke Entwicklung auch in diesem Jahr

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet Philip Morris ein Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent. Der operative Ertrag soll organisch (also ohne mögliche Akquisitionen) um 10,5 bis 12,5 Prozent steigen. Den angepeilten bereinigten Gewinn pro Aktie hat das Management mit 7,04 bis 7,17 US-Dollar angegeben, was die Erwartungen von 7,03 US-Dollar übertroffen hat.

CEO Jacek Olzack zeigte sich im Hinblick auf das Gelingen der Transformation hin zu rauchfreien Alternativen zuversichtlich: "Mit starkem Momentum in allen Kategorien sind wir zuversichtlich, dass unsere rauchfreie Transformation und unser unvergleichliches Markenportfolio auch 2025 und langfristig herausragende Ergebnisse liefern und Wert für unsere Aktionäre schaffen werden."

Aktie geht durch die Decke, Reddit-Trader macht 500.000 US-Dollar Gewinn

Von dem guten Abschneiden des Unternehmens zeigten sich Anlegerinnen und Anleger tief beeindruckt. Die Aktie legte um fast 11 Prozent zu, während am Optionsmarkt lediglich eine Kursbewegung um ±4,3 Prozent eingepreist war. Damit erwischte sie nicht nur den besten Handelstag seit vielen Jahren, sondern verteuerte sie sich erstmals in ihrer Geschichte auch über 145 US-Dollar.

Besonders über den starken Kursanstieg gefreut haben dürfte sich dieser auf r/wallstreetbets aktive Reddit-Nutzer, der mithilfe von kurzfristigen Optionen fast eine halbe Million US-Dollar Gewinn erzielt und hierfür die App von Robinhood genutzt hat:

Quelle: r/wallstreetbets, Link zum Thread

Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Die Rallye der Aktie, die in den vergangenen 12 Monaten fast 60 Prozent an Wert gewonnen hat und damit viele Technologiewerte hinter sich lässt, könnte daher in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen.

Fazit: Der Chart sagt "Kaufen", die Bewertung "Halten"

Mit Blick auf die Fundamentaldaten wirkt der fortgesetzte Kursanstieg aber zunehmend ausgereizt. Für 2025 ist Philip Morris auf Basis der unternehmenseigenen Prognose mit dem 20,5-fachen seiner Gewinne bewertet. Das liegt um fast 25 Prozent über dem Fünfjahresmittel von 16,6.

Auch gegenüber der Konkurrenz ist die Aktie inzwischen nicht mehr günstig. Altria kommt auf ein KGVe (2025) von 10, British American Tobacco (BAT) ist mit dem Neunfachen seiner erwarteten Gewinne bewertet und auch Imperial Brands ist mit einem KGV von 11 deutlich günstiger.

Da die Philip-Morris-Aktie stark gestiegen ist, bietet sie mit 4,1 Prozent inzwischen auch eine der geringsten Dividendenrenditen der Branche. Nach dem starken Abschneiden ist jedoch mit weiteren Anhebungen zu rechnen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

