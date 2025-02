Infineon-(Turbo)-Calls mit weiterem gehebelten Renditepotenzial

Wer vor einem Monat in die Infineon-Aktie und/oder in Long-Hebelprodukte auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) investiert hat, konnte auf jeden Fall bereits gutes Geld verdienen. Kämpfte die Aktie noch Anfang Februar mit der Marke von 31 Euro, so wird sie nach der Veröffentlichung sehr guter Quartalszahlen derzeit bei 37,50 Euro gehandelt.

Da Infineon auch einen positiven Ausblick in Aussicht stellt und die starken Quartalszahlen weiter beflügeln könnten, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 50 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Infineon-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in absehbarerer Zeit ihren Höhenflug auf 40 Euro fortsetzen kann.