Zum ersten mal seit Amtsübernahme von Donald Trump werden heute die Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht (non farm payrolls): dazu gibt es eine Revision für das gesamte Jahr 2024 mit dem Potential, dass die neue US-Regierung die Fake-Zahlen der Biden-Rebgierung "entlarvt". Denn diese Arbeitsmarktdaten wurden von der Biden-Regierung systematisch nach oben manipuliert (birth/death-model, saisonal adjustments), um der Bevölkerung eine starke Wirtschaft zu suggerieren. Da aber die Amerikaner die Wirtschaft also deutlich weniger positiv wahrnahmen als offiziell verkündet, hat Trump die Wahl so deutlich gewonnen. Bis auf Nvidia hat Big Tech nun die Zahlen vorgelegt - in der Summe war das bisher eher enttäuschend, so auch Amazon gestern Abend..

Hinweise aus Video:

1. US-Arbeitsmarktdaten heute 14:30 Uhr – die Vorschau

2. Ukraine setzt Russland mit Energieoffensive unter Druck

Das Video "Stoppt Trump Fake-Arbeitsmarktdaten der Biden-Regierung?" sehen Sie hier..