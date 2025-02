Fleischproduktion im Jahr 2024 um 1,4 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



Schweinefleisch: Schlachtmenge um 1,9 % gestiegenMit 44,6 Millionen geschlachteten Tieren im Jahr 2024 stieg die Zahl dergeschlachteten Schweine gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % oder 531 300 Tiere. Dabeierhöhte sich die Zahl der geschlachteten Schweine inländischer Herkunft um 1,6 %auf 43,3 Millionen Tiere. Die Zahl importierter Schweine, die in deutschenBetrieben geschlachtet wurden, sank dagegen um 9,2 % auf 1,3 Millionen Tiere.Insgesamt produzierten die deutschen Schlachtunternehmen im Jahr 2024 rund 4,3Millionen Tonnen Schweinefleisch. Das waren 1,9 % oder 80 500 Tonnen mehr als2023, im Vergleich zum Rekordjahr 2016 aber 1,3 Millionen Tonnen weniger, waseinem Rückgang um knapp ein Viertel (-24,9 %) entspricht.Rindfleisch: Schlachtmenge um 1,2 % gestiegenDie Zahl der im Jahr 2024 gewerblich geschlachteten Rinder blieb gegenüber demVorjahr mit einem Anstieg um 0,1 % auf 3,0 Millionen Tiere nahezu unverändert.Allerdings stieg die Schlachtmenge um 1,2 % auf 1,0 Millionen TonnenRindfleisch, wobei die durchschnittlichen Schlachtgewichte in allenRinderkategorien zunahmen.Geflügelfleisch: Schlachtmenge um 0,3 % erhöhtDie Menge an erzeugtem Geflügelfleisch stieg im Jahr 2024 gegenüber 2023 um 0,3% auf 1,6 Millionen Tonnen. Grund für den Anstieg war allein die um 1,8 % auf1,1 Millionen Tonnen gestiegene Erzeugung von Jungmasthühnerfleisch. DieProduktion von Putenfleisch (Truthahnfleisch) ging dagegen um 2,1 % auf 408 100Tonnen zurück. Insgesamt wurden in den Betrieben im Jahr 2024 rund 653,8Millionen Hühner, davon 626,7 Millionen Jungmast- und 27,1 MillionenSuppenhühner geschlachtet. Hinzu kamen 30,2 Millionen Puten sowie 9,3 MillionenEnten.Weitere Informationen:Zeitreihen über die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik sind über dieTabellen 41331-0004 und 41322-0002 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Über die Entwicklung der Schweine-, Rinder- und Schafbestände in Deutschland bisNovember 2024 informiert die Pressemitteilung Nr. 490 vom 20. Dezember 2024.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Tierhaltung und Fischerei,Telefon: +49 611 75 8660www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5965904OTS: Statistisches Bundesamt