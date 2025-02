Strauchbeerenernte 2024 um knapp 11 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Schlechte Witterungsbedingungen tragen zu niedrigster Ernte seit 2020 bei

- Kulturheidelbeere weiterhin bedeutendste Strauchbeerenart

- Anbau von Himbeeren verlagert sich zunehmend in Gewächshäuser



Im Jahr 2024 wurden in Deutschland auf einer Anbaufläche von 9 200 Hektar rund

37 000 Tonnen Strauchbeeren geerntet. Während die Anbaufläche damit gegenüber

dem Vorjahr um 1,0 % abnahm, ging die Erntemenge um 10,6 % zurück. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Erntemenge unter anderem

aufgrund von Frost während der Blüte, anschließender Trockenheit im Frühjahr

sowie viel Regen zur Erntezeit. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen

sechs Jahre nahm die gesamte Strauchbeerenernte 2024 um 10,5 % ab. Eine

niedrigere Ernte als 2024 wurde zuletzt im Jahr 2020 mit 35 800 Tonnen erzielt.





Kulturheidelbeeren machen 41 % der Strauchbeerenernte ausDie Kulturheidelbeere war 2024 mit einer Anbaufläche von 3 500 Hektar (+0,9 %gegenüber 2023) weiterhin die bedeutendste Strauchbeerenart in Deutschland. IhrAnbau umfasste 38,0 % der Strauchbeerenfläche und 40,7 % der Erntemenge. Mit 15100 Tonnen wurden 1,5 % weniger Kulturheidelbeeren geerntet als 2023.Die Strauchbeerenarten mit den größten Erntemengen nach Kulturheidelbeeren warenHimbeeren mit 7 000 Tonnen (+4,4 %), Rote und Weiße Johannisbeeren mit 6 800Tonnen (-20,5 %) und Schwarze Johannisbeeren mit 2 800 Tonnen (-30,1 %).Mehr Himbeeren aus Gewächshäusern, weniger aus dem FreilandanbauWährend im Jahr 2024 mit 380 Hektar (-12,8 % gegenüber 2023) immer wenigerHimbeeren im Freiland angebaut wurden, stieg deren Kultivierung inGewächshäusern und anderen hohen begehbaren Schutzabdeckungen auf 450 Hektar(+4,2 %).Mit 79,4 % nahmen Himbeeren erneut den weitaus größten Anteil an denAnbauflächen unter Schutzabdeckungen ein, wodurch im Vergleich zu anderenStrauchbeerenarten bessere Ernten erzielt werden konnten. Da Himbeeren sehrempfindlich auf Witterungseinflüsse reagieren, lohnt sich der vergleichsweisekostenintensive Anbau unter Schutzabdeckungen bei dieser Beerenfruchtartbesonders.18 % der gesamten Strauchbeerenernte stammt aus GewächshäusernInsgesamt stammten 2024 rund 6 600 Tonnen (17,9 %) der Strauchbeerenernte ausGewächshäusern und anderen hohen begehbaren Schutzabdeckungen. Das waren 7,1 %mehr als im Jahr 2023. Die Anbauflächen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 %auf 570 Hektar ausgeweitet.Ökologische Strauchbeerenernte um 15 % gesunkenIn Betrieben mit vollständig ökologischer Erzeugung wurden 2024 rund 11,2 % oder4 200 Tonnen der deutschen Strauchbeeren erzeugt. Die ökologisch bewirtschafteteFläche nahm dabei 32,4 % der gesamten Anbaufläche für Strauchbeeren ein. DieErntemenge aus vollständig ökologischer Erzeugung sank gegenüber 2023 um 14,8 %(-720 Tonnen), während die ökologische Anbaufläche um 3,1 % auf 2 980 Hektarstieg.Bedeutendste Kulturart im ökologischen Strauchbeerenanbau war auch 2024 dieAroniabeere mit 870 Hektar (29,2 %), gefolgt von der Kulturheidelbeere mit 580Hektar (19,5 %) sowie Sanddorn mit 530 Hektar (17,7 %).Methodische Hinweise:Hohe begehbare Schutzabdeckungen sind feste oder bewegliche Gewächshäuser oderandere hohe begehbare Schutzabdeckungen aus Glas, festem Kunststoff oder Folie.Dazu zählen Schutz- und Schattennetze mit einem sehr dichten Gewebe und einemBeschattungsgrad von 80 % und mehr. Nicht begehbare Einrichtungen wie tragbareAufzuchtkästen, niedrige Tunnel und andere gehören nicht zu den hohen begehbarenSchutzabdeckungen, ebenso wie Schattennetze mit einem Schattenwert von unter 80%, Hagelschutznetze, vorübergehende Regenschutzsysteme und Insektennetze.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse bieten die Tabellen 41232 in der DatenbankGENESIS-Online.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.