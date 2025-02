Euro STOXX 50: Raus aus US-Aktien, rein in Euro-Aktien! Nach dem „Zollschock“ vom Montag legt der DAX gestern schon wieder den 3. Tag in Folge zu. Wie ich am Freitag vergangener Woche berichtete, hatte er bis zu dem Rücksetzer vom Wochenbeginn in der Vorwoche bereits ...