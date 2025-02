Eurokurs steigt leicht zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten gestiegen. Am Morgen kletterte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,04 US-Dollar. Sie wurde damit etwas höher gehandelt als am Vorabend.

Die Anleger warteten auf den US-Arbeitsmarktbericht für Januar, der am Nachmittag auf dem Programm steht und von dem sie sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed erhoffen. Am Markt werden weiter robuste Arbeitsmarktdaten erwartet, mit einem Anstieg der Beschäftigung um 175.000 Stellen. Analysten der Dekabank weisen allerdings darauf hin, dass die verheerenden Waldbrände in Los Angeles und vergleichsweise tiefe Temperaturen den Arbeitsmarkt zu Beginn des Jahres belastet haben könnten.

Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und könnten daher die Kurse am Devisenmarkt bewegen. In der vergangenen Woche hatte die Fed die Leitzinsen stabil gehalten.

Unerwartet schwache Daten zur Industrieproduktion in Deutschland konnten den Euro am Morgen nicht belasten. Im Dezember war die Fertigung stärker als erwartet gesunken. Daten vom deutschen Außenhandel im Dezember waren hingegen besser als gedacht ausgefallen.