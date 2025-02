Kloeckner - Aktie im Rampenlicht - 07.02.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Kloeckner einen Gewinn von +23,05 % verbuchen.

Mit einer Performance von +5,53 % konnte die Kloeckner Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

Wenig Bewegung hat dem Dax am Freitag im frühen Handel für eine Fortsetzung der Rekordrally gereicht. Mit bis zu 21.945 Punkten schaffte es der Leitindex über seine erst einen Tag alte Bestmarke. Sollte im Tagesverlauf mehr Schwung in den Handel …

Eine Kaufempfehlung hat der Rally von Klöckner & Co (KlöCo) am Freitag weitere Nahrung gegeben. Auf dem höchsten Stand seit Mitte Juni 2024 gewannen sie an der Spitze im SDax zuletzt gut drei Prozent und bauten ihr Wochenplus auf rund 17 Prozent …

