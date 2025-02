Ölpreise legen etwas zu - Rückgang auf Wochensicht

Axel_FL schrieb 02.02.25, 18:23

Unterbewertete Unternehmen kenne ich einige. Aber was bringt ein niedriger Produktionspreis, wenn zum Beispiel die Nachfrage fehlt.

Bei den Gaspreisen gibt es auch erhebliche regionale Unterschiede. Der Preis im Nordwesten der USA war z. Bsp. am Freitag doppelt so hoch wie in Houston.

https://www.eia.gov/todayinenergy/prices.php



Für Nordeuropa ist der EU Natural Gas TTF und der UK Natural Gas Preis relevant.

Nach der Forecast Tabelle von Trading Economic sollen diese Preise weiter steigen.

https://tradingeconomics.com/forecast/commodity



Das passt auch zum Artikel

European demand to tighten global LNG market in 2025

https://www.naturalgasworld.com/european-demand-to-tighten-global-lng-market-in-2025-trump-policies-in-spotlight-119052



In Norwegen gibt es solide Öl/Gasunternehmen wie Equinor oder Var Energi. Equinor hat die beste Bonität.

In Kanada sind Tourmaline Oil, Peyto Exploration, Arc Resources, Birchcliff im Gasgeschäft führend. Royalty Topaz.



In Australien Santos, Brasilien Petrobras (Öl, Gas).



In den USA investiere ich wegen der Unberechenbarkeit der aktuellen Regierung nicht.

Wenn die Zölle eine Rezession auslösen, dann sind die genannten Prognosen viel zu optimistisch.