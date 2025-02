Weitere Gewinnmitnahmen bei Siemens Healthineers - HSBC stuft ab

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In den Aktien von Siemens Healthineers haben die Anleger am Freitag weiter Gewinne mitgenommen. Tags zuvor waren die Papiere der Bayern nach Geschäftszahlen gleich zum Handelsstart mit 58,44 Euro auf das höchste Niveau seit März 2022 gesprungen. Weitere Käufer fanden sich hier dann aber nach 14 Prozent Plus im laufenden Jahr nicht mehr.

Die Investmentbank HSBC bestärkte die Anleger am Freitagmorgen darin, sich zunächst zurückzuhalten. Die Analysten halten die starke Geschäftsdynamik für eingepreist und strichen bei unverändertem Kursziel von 61 Euro ihre Kaufempfehlung. Aktuell kosten Siemens Healthineers 56,80 Euro und bleiben damit in der Chartrange der vergangenen beiden Jahre./ag/mis