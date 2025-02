Großauftrag an Rheinmetall

Kwerdenker schrieb gestern 22:44

Es wäre zwar kein „Wunder“, doch es wäre eine sehr erfreuliche Wende des Schicksals, wenn es wirklich schon bald zu einem Ende des furchtbaren Krieges in der Ukraine kommt. Ich drücke allen, die daran mitwirken, aus vollem Herzen die Daumen.



Davon völlig unbeeindruckt wird die Aktie von RHM nach meiner persönlichen Einschätzung weiterhin steigen, aus heutiger Sicht ist mein nächstes Kursziel unverändert 1.000€. Nachdem auch namhafte Analysten inzwischen Kursziele zwischen 750 und 950€ ausgerufen haben, sehe ich mich bestätigt. Denn meine Prognose von 1.000€ ging diesen Aussagen voraus. Nachlesbar.



Der hoffentlich bald endende Krieg in der UKR wird diese Entwicklung höchstens verzögern, mit höchster Wahrscheinlichkeit jedoch nicht verhindern können. Die Gefahren für den Kontinent Europa sind so substanziell und offensichtlich wie niemals zuvor seit dem 2. Weltkrieg. Und es wird deshalb weiterhin stark wachsende Rüstungsausgaben brauchen, wenn wir durch zunehmende Abschreckung den Frieden in Europa sichern wollen.



Ergo: Ich bin Anleger, kein Trader, und schlafe bestens mit meinen RHM Aktien, obwohl diese inzwischen - nur durch Kursgewinne - schon fast 10% meiner Depots ausmachen. Sollte der Kurs doch nennenswert unter die 700€ fallen, dann werde ich Calls kaufen.