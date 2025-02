Aktie dreht - Pullback!

Nach dem erfolgreichen Ausbruch der IBM-Aktie über die Hochs aus 2013 von 206,22 US-Dollar im September letzten Jahres konnte ein mittelfristiges Kaufsignal etabliert werden, es wurde ein Anstieg an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 251,95 US-Dollar favorisiert. Tatsächlich schaffte das Wertpapier in dieser Woche sogar ein Rekordhoch bei 265,72 US-Dollar. Doch die Ende Januar gerissene Kurslücke (im Wochenchart nicht zu sehen) könnte sich jetzt kurzzeitig rächen und das Papier in eine wohlverdiente Konsolidierung schicken.

Trendverläufe intakt