Nvidia vor neuer Kursrallye? Morgan Stanley sieht jetzt Kaufchance!

Insbesondere die Sichtbarkeit der Blackwell-Chip-Lieferkette verbessere sich, während das Kundeninteresse an Nvidia-Produkten ungebrochen hoch bleibe. Trotz möglicher Herausforderungen durch DeepSeek und regulatorische Hürden bleibe Nvidia führend in der Entwicklung von KI-Hardware.

Die Aktie von Nvidia legte am Donnerstag um rund 2 Prozent zu, nachdem Morgan Stanley die Aktie erneut als "Top Pick" bezeichnete. Analysten um Joseph Moore betonten, dass die jüngsten Sorgen um die langfristigen Risiken zwar gestiegen seien, aber das kurzfristige Geschäft weiterhin stabil laufe.

DeepSeek als Herausforderung – aber nicht als K.o.-Kriterium

Die DeepSeek-Entwicklung habe zwar für einen Stimmungsumschwung im Markt gesorgt, doch sei sie laut den Morgan-Stanley-Analysten nur eine von vielen Weiterentwicklungen in der AI-Branche. Sie verwiesen auf Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang, der betonte, dass sich die KI-Leistung auf Prozessor-Ebene in den letzten zehn Jahren um den Faktor eine Million verbessert habe – und dieser Trend in der nächsten Dekade anhalten werde.

Zwar gebe es eine wachsende Debatte um Exportkontrollen und Investitionen in neue AI-Infrastrukturen, doch Nvidia könne mit der aktuellen Hopper- und Blackwell-Architektur weiterhin dominieren.

Chancen im KI-Boom: Inferenz als Wachstumsfaktor

Während Analysten beobachten, dass Investoren zuletzt verstärkt auf Application Specific Integrated Circuits (ASICs) statt auf Graphic Processing Units (GPUs) setzten, könnte sich dieser Trend ab der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder drehen.

Moore und sein Team gehen davon aus, dass die hohe Nachfrage nach KI-Inferenz Nvidia langfristig einen Vorteil verschaffen wird. Zudem werde Blackwell 2025 maßgeblich dazu beitragen, die Kostenstruktur für KI-Anwendungen zu verbessern – ein Vorteil, den Nvidia gegenüber spezialisierten ASIC-Lösungen ausspielen könne.

Fazit: Nvidia bleibt Marktführer – Anleger profitieren vom Dip

Trotz kurzfristiger Bedenken um die Konkurrenz durch DeepSeek bleibt Morgan Stanley überzeugt, dass Nvidia sowohl im Trainings- als auch im Inferenzgeschäft langfristig gut aufgestellt ist. Die aktuelle Schwächephase sehen die Analysten daher als Kaufgelegenheit, da sich die Marktstimmung in der zweiten Jahreshälfte wieder zugunsten von Nvidia drehen könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 123,2EUR auf Tradegate (07. Februar 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.





