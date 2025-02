Anstieg zum Jahresbeginn deutlich spürbar (FOTO)

Stuttgart (ots) - Zum Jahresbeginn sind die Kraftstoffpreise in Deutschland

gestiegen, nachdem ab 1. Januar 2025 der CO2-Preis für klimaschädliche Kraft-

und Brennstoffe angehoben wurde. Im Januar erhöhten sich die Preise für Super E5

um 6,6 Cent, für Super E10 um 6,5 Cent und für Diesel um 7,3 Cent. Der

durchschnittliche Preis lag bei 1,793 Euro pro Liter für Super E5, 1,734 Euro

für Super E10 und 1,676 Euro für Diesel.



Am 2. Januar war der Preis für Super E5 mit 1,763 Euro am günstigsten, bevor ein

Preisanstieg in der ersten Januarwoche folgte. Die höchsten Preise wurden am 17.

und 20. Januar mit 1,804 Euro pro Liter erreicht. Besonders günstige

Tankmöglichkeiten gab es mittwochs und donnerstags, während die Preise sonntags

und dienstags am höchsten waren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Diesel Rohstoff Beiträge: 228 Beiträge:

Starke Preisschwankungen bei Super E5, E10 und Diesel im JanuarIm Januar zeigten die Preise für Super E5 und Super E10 deutliche Schwankungenmit täglichen Veränderungen von 9,9 bis 13,1 Cent pro Liter. Beim Diesel lagendie Preisschwankungen im Durchschnitt zwischen 11,4 und 13,3 Cent pro Liter.Super E5 günstig in Berlin, Baden-Württemberg und Hessen - Anstieg beiAutobahnpreisenIm Januar 2025 lagen die durchschnittlich günstigsten Preise für einen LiterSuper E5 in Berlin bei 1,773 Euro, in Baden-Württemberg bei 1,776 Euro und inHessen bei 1,778 Euro und damit unter dem Bundesschnitt. Am teuersten war SuperE5 in Schleswig-Holstein mit 1,819 Euro, in Sachsen-Anhalt mit 1,813 Euro und inSachsen mit 1,812 Euro.Auch auf deutschen Autobahnen stiegen die Kraftstoffpreise im Januar. Super E5wurde 6,7 Cent teurer und kostete im Durchschnitt 1,963 Euro pro Liter.Besonders hohe Preise wurden auf den Autobahnen in Hamburg mit 2,329 Euro und inNRW mit 2,214 Euro verzeichnet. Das Tanken abseits der Autobahn lohnt sich dabeienorm - am Beispiel Hamburg lassen sich so pro Liter Super E5 52 Cent pro Litersparen. Bei einem Tankvolumen von 70 Liter sind das 36,40EUR pro Tankvorgang.Das Städte-RankingRegionale Unterschiede von bis zu 19,1 Cent pro Liter E5Auch im Januar 2024 gab es deutlich unterschiedliche Preise für Super E5 inverschiedenen deutschen Städten. Die höchsten Preise wurden in Konstanz mit1,923 Euro, in Trier mit 1,915 Euro und in Dormagen mit 1,893 Euro verzeichnet.Am günstigsten tankte man in Kaiserslautern mit 1,732 Euro, in Esslingen amNeckar mit 1,741 Euro und in Ludwigsburg (Württemberg) mit 1,741 Euro. Durchdiese Unterschiede stieg die Preisspanne zwischen den teuersten und günstigstenStädten von 16,4 Cent auf 19,1 Cent.Das Marken-Ranking 2024ED, Globus und bft die günstigsten - Aral, Westfalen und Shell die teuersten