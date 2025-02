Talanx nehmen nach Eckdaten wieder Rekordhoch in den Blick

kb_hilden schrieb 30.09.24, 19:23

Infos aus der heutigen SdK Veranstaltung mit der IR der Talanx:



Talanx



Ausführungen der IR auf Grundlage der Halbjahreszahlen (Details spare ich aus, da bekannt)



International sei die Talanx sehr diversifiziert, nur 15% des Versicherungsgeschäftes in Deutschland



Erstversicherung mit nur 4 Milliarden bewertet (in der Marktkapitalisierung sind 50,2 Anteil an der Hannover Rück enthalten).

Bewertung:

KGV der Talanx mit 10,5 OK, aber Hannover Rück hat KGV 13,4.

Die Erstversicherung erstmals mit einem Gewinn von 1 Milliarde Euro wird mit KGV <5 bewertet. Daraus wird weiteres Potential für die Aktie abgeleitet.

Erstversicherung sei aktuell der Wachstumstreiber, trägt mittlerweile 48% zum Nettoergebnis bei (31% in 2018)



Dividende 2024 kommendes Jahr 2,50 € (ob mehr wird nach 9 Monatszahlen am 9.11. entschieden).



Wichtiges Datum:

Kapitalmarkttag 11.12.2024 mit neuen Mittelfristzielen.



Themen / Fragen aus Chat:



Großschäden in Tendenz und Summe steigend, rückblickend dennoch konstant bei 6- 7% der Aufwendungen (Versicherungssumme auch steigend).



Asien: Hannover Rück dort gut vertreten, Erstversicherung primär Europa, Lateinamerika (Zitat: 'dort noch nicht fertig'), auch Nordamerika.



Quartalsdividende wird erfragt, sei in Europa nicht üblich, administrativ aufwendiger.



90% des Erstversicherungsgeschäfts werden konzernintern bei der Hannover Rück versichert



Aktienrückkauf 'mikroskopisch' klein nur für Mitarbeiterprogramme, Streubesitz soll nicht verringert werden.