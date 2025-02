Globaler Batteriemarkt wächst trotz Unsicherheiten weiter stark und bietet Chancen für europäische Hersteller (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Aachen (ots) -- Battery Monitor 2024/2025 von Roland Berger und RWTH Aachen: Bedarfverdreifacht sich bis 2030 auf bis zu 4,6 Terawattstunden; weitereVerdoppelung bis 2040- Europas Markt ist geprägt vom Preiskampf asiatischer Hersteller; zudem lokaleÜberkapazitäten durch zu optimistische Bedarfsannahmen- Neue europäische Akteure müssen zeigen, dass sie hochwertige Batteriezellen zuniedrigen Kosten herstellen können - Partnerschaften mit führenden asiatischenWettbewerbern können sinnvoll seinDie weltweite Nachfrage nach Batterien wird sich bis 2030 mehr als verdreifachenund je nach Szenario auf 4,0 bis 4,6 Terawattstunden steigen. Derzeitbeherrschen technisch führende Produzenten aus Asien den Markt - vor allem ausChina, wo erhebliche Überkapazitäten bestehen, die weltweit für fallende Preisesorgen. Das setzt insbesondere europäische Hersteller weiter unter Druck, dieohnehin mit höheren Produktionskosten und Unsicherheiten in Bezug auf denweiteren Hochlauf der Elektromobilität zu kämpfen haben. Dennoch hat Europa dasPotenzial, sich zu einem wichtigen Akteur in der Batterieherstellung zuentwickeln, mit Wettbewerbsvorteilen bei Innovationen, bei hochwertigenProzesstechnologien und beim ökologischen Fußabdruck der Batterien. Um zu denasiatischen Marktführern aufzuschließen, müssen die westlichen Hersteller aufeine kostengünstige Massenproduktion hinarbeiten, dafür umfangreich forschen undeng zusammenarbeiten, auch mit asiatischen Akteuren. Diese und weitereErgebnisse liefert der "Battery Monitor 2024/2025", für den Roland Berger undder Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) der RWTHAachen die Entwicklung von Markt, Technologien und Innovationen der weltweitenBatterie-Industrie analysiert haben."2024 hat die Volatilität im Markt für Batteriezellen stark zugenommen", sagtWolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger. "Das liegt vor allem anUnsicherheiten in Bezug auf die Nachfrage, weil die Zahl der verkauften E-Autoslangsamer steigt als erwartet und sowohl in den USA als auch in der EU ungewissist, wie es regulatorisch weitergeht. Das erschwert nicht nur die Planungen derHersteller, sondern macht auch unsere Prognosen komplizierter."Die Studienautoren haben daher drei Prognosen für die Entwicklung des Bedarfserstellt: In einem Positiv-Szenario, das auf den Zielen der Automobilherstellerbasiert und ein schnelles Fortschreiten der Elektrifizierung annimmt, steigt dieNachfrage nach Batterien bis 2030 auf eine Kapazität von 4,6 Terawattstunden(TWh) - 0,3 TWh weniger als im letztjährigen "Battery Monitor" prognostiziert -