Ab sofort weitere Butterartikel bei NORMA reduziert / FRISAN Butterschmalz und LANDFEIN Bergbauernbutter deutlich günstiger (FOTO)

NORMA legt nach und reduziert zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden die

Preise auf beliebte Butterartikel. Konkret geht es jetzt dem Butterschmalz von

FRISAN und der Bergbauern Butter von LANDFEIN ans Preisschild - beide

Grundnahrungsmittel werden um 30 bzw. 50 Cent pro Packung günstiger. Wer jetzt

bei LANDFEIN zugreift, spart damit mehr als 16 Prozent beim Butterkauf.



Erst gestern wurden vier Produkte der Eigenmarke LANDFEIN deutlich im Preis

reduziert. Mit der neuerlichen Preisänderung werden diese nun sogar noch einmal

günstiger. NORMA gibt seinen Kundinnen und Kunden auf die bereits reduzierten

Artikel einen weiteren Nachlass: Damit sind die unterschiedlichen Buttersorten

binnen 24 Stunden um bis zu knapp elf Prozent günstiger geworden.





Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungenje nach Verfügbarkeit):FRISAN Butterschmalz 500 gBislang: 7,99 EURJetzt: 7,69 EURLANDFEIN Bergbauern Butter 250 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURLANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 gBislang: 2,25 EURJetzt: 2,19 EURLANDFEIN Original Irische Butter 250 gBislang: 2,85 EURJetzt: 2,79 EURLANDFEIN Süßrahmbutter 250 gBislang: 2,25 EURJetzt: 2,19 EURLANDFEIN Die Streichbare 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,95 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.