Die Asiatischen Winterspiele Harbin 2025 beginnen bald

HARBIN, China, 7. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Am 7. Februar 2025 wird in Harbin, Heilongjiang, der Eis- und Schneehauptstadt Chinas, die Eröffnungsfeier der 9. Asiatischen Winterspiele 2025 (im Folgenden als „Asiatische Winterspiele" bezeichnet) stattfinden.

Als weiteres großes internationales Sportereignis, das nach den Olympischen Winterspielen in Beijing von China ausgerichtet wird, werden die Asiatischen Winterspiele Freunde aus aller Welt mit einem „einfachen, sicheren und aufregenden" Veranstaltungskonzept, einer offenen Haltung, modernen Austragungsorten und einem reichen kulturellen Erlebnis willkommen heißen. Asiatische Wintersportler sind eingeladen, sich in der Eisstadt und bei den Asiatischen Winterspielen zu treffen.

Das Thema der diesjährigen Eröffnungsfeier lautet „Traum vom Winter, Liebe in Asien". Sie beginnt mit dem „Eislaternen-Traum", der die fantastische Reise eines kleinen Mädchens erzählt, das in einer Welt aus Eis und Schnee seinen Träumen nachjagt. Die Eröffnungsfeier besteht aus der Eröffnungszeremonie, kulturellen Darbietungen, dem Entzünden der Fackel und anderen Hauptteilen und findet an zwei Orten statt – dem Hauptveranstaltungsort, dem Harbin Sportzentrum für internationale Kongresse und Ausstellungen, und dem Nebenveranstaltungsort, der Harbin Eis- und Schneewelt. Die Zeremonie des Entzündens der Fackel wird durch die Verbindung der beiden Veranstaltungsorte vervollständigt und führt das globale Publikum auf eine umfassende und vielseitige Reise durch Eis und Schnee.

Um den Charme von Harbin aufzuzeigen, werden auch Wahrzeichen der Stadt wie die Zentralstraße, die Harbin Eis- und Schneewelt und der Musikplatz geschickt in die Eröffnungsfeier integriert. Das Publikum wird Zeuge der perfekten Verschmelzung von Harbins lokalem immateriellem Kulturerbe und Volksbräuchen mit moderner Kunst und Technologie, während die traditionelle Kultur international und modern wird. Gleichzeitig werden Athleten aus verschiedenen Ländern Kostüme mit unverwechselbaren nationalen Merkmalen tragen, um verschiedene Kulturen und Besonderheiten zu präsentieren und gemeinsam die Solidarität und Freundschaft der asiatischen Völker zu interpretieren.

Der großflächige Einsatz intelligenter Technologie war ein wesentliches Merkmal dieser Eröffnungsfeier. Durch den Einsatz von Technologien wie AR, 3D-Darstellung mit bloßem Auge und einem großen, immersiven, ultrahochauflösenden Bildschirm wird der Veranstaltungsort der Eröffnungsfeier in einen dreidimensionalen Panoramaraum verwandelt werden, der das Publikum in eine traumhafte Eis- und Schneewelt eintauchen ließ. Auch Zuschauer, die die Veranstaltung auf Bildschirmen verfolgen, können dank modernster Technologien wie ultrahochauflösender Kameras und immersiver VR die gleichen beeindruckenden Effekte erleben wie die Zuschauer vor Ort und die Kombination aus „Kreativität + Technologie" und die Freude an der Eröffnungsfeier der Asiatischen Winterspiele wirklich genießen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2615310/The_9th_Asian_Winter_Games_Harbin_Open_Creative_Ceremony.jpg

