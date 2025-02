Henkel steigen und testen Widerstand

Fortuna_95 schrieb 19.12.24, 17:50

Das mit den FAZ Ausschnitten hat glaub ich rechtliche Gründe.

Auf Facebook, LinkedIn, etc. findet man diese.



Das Henkel mit E Autos 250€ verdient, anstatt 100€ wie bei den Verbrennern ist richtig clever. Das ist ja genau das, was ich an Henkel seit 150 Jahren so mag, weil diese Strategie sich immer wiederholt im Konzern.



1. Früher hat man Wäsche mit der Hand gewaschen und Henkel hatte das Waschmittel. Später kamen immer mehr Waschmaschinen dazu und Henkel hatte das Vollwaschmittel und Weichspüler.

2. Früher hat man Geschirr mit Pril per Hand gespült. Später kam die Geschirrspülmaschine dazu und Henkel hatte ihre Geschirrspültaps (Somat).

3. Früher hat man zerbrochene Teile mit Kleber wieder zusammen geklebt (Pattex). Später/Zukunft druckt man sich das zerbrochene Teil per 3D-Drucker und Henkel stellt die Filamente dafür her.

4. Früher Verpackung fast nur Plastik und Kunststoff. Später immer mehr Papier mit hauchdünnen Beschichtungen von Henkel.

5. Etc.



Jedes mal wenn eine neue destruktive Technik die alte ablöst und damit Henkel Absatz/Produkt angreift, positioniert sich HENKEL frühzeitig in der neuen Technik.



Vorteil: Egal wie schnell oder langsam der Wandel dauert, ob 5 Jahre oder 25 Jahre, wie E Autos, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, 3D Druck, etc., Henkel ist als Zulieferer immer beidseitig mit ihren Produkten/Know How im Rennen.