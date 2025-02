2024 kann L'Oréal sich abschminken – Wird dieses Jahr besser?

Der Umsatz von L’Oréal stieg im vierten Quartal nur um 2,5 Prozent auf 11,08 Milliarden Euro – Analysten hatten hier mit einem Wachstum von 4,5 prozent gerechnet. Damit wuchs das Unternehmen so langsam wie seit Corona nicht mehr! Besonders der asiatische Markt schwächelt: In Nordasien brachen die Umsätze um 3,6 Prozent ein, nach einem Minus von 6,5 Prozent im Vorquartal. Die Umsätze in Nordamerika stiegen im vierten Quartal lediglich um 1,4 Prozent – deutlich weniger als die 5,2 Prozent im dritten Quartal und weit unter den Erwartungen der Analysten.

