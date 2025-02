Porsche AG - Aktie im Rampenlicht - 07.02.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Porsche AG mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,53 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -4,78 % musste die Porsche AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Als notwendig erachtete hohe Investitionen der Porsche AG haben am Freitag den Aktien des Sportwagenbauers ein Rekordtief eingebrockt. Der wegen anfallender Kosten enttäuschende Ausblick versetzte die Anleger in Aufregung. Am Vormittag sackte der …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die beschlossene Erweiterung des Modellportfolios habe 2025 ihren Preis, schrieb Analyst George Galliers am Donnerstagabend …

Wenig Bewegung hat dem Dax am Freitag im frühen Handel für eine Fortsetzung der Rekordrally gereicht. Mit bis zu 21.945 Punkten schaffte es der Leitindex über seine erst einen Tag alte Bestmarke. Sollte im Tagesverlauf mehr Schwung in den Handel …