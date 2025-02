Wird Heizen unbezahlbar? Warum klare Kommunikation entscheidend für die Wärmewende ist (FOTO)

Oldenburg (ots) - Wärme betrifft uns alle - heute und in Zukunft. Doch die

aktuelle Diskussion und Medienberichterstattung um steigende Energiekosten und

die Wärmewende zeigt: Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich schlecht

informiert und reagieren mit Unsicherheit oder sogar Ablehnung. Ohne klare,

verständliche und zielgerichtete Kommunikation riskieren wir, dass genau das

Gegenteil dessen geschieht, was eigentlich notwendig ist: eine breite

gesellschaftliche Unterstützung für die Energiewende. Wie Energieversorger die

Kundenkommunikation verbessern können, um Vertrauen zu stärken und Widerstände

abzubauen, erfahren Sie in diesem Beitrag.



Information statt Zwang: Der richtige Ansatz für die Wärmewende







einzubinden", betonen Aaron Brück und Philipp Boros, Energie- und

Vertriebsexperten sowie Geschäftsführer der Seals Group GmbH. Doch derzeit

mangelt es vielerorts an einem strukturierten Informationsfluss. Veranstaltungen

wie Bürgerabende oder Info-Events, die bereits im Breitbandausbau erfolgreich

genutzt wurden, könnten hier als Vorbild dienen. Diese Formate holen Bürger dort

ab, wo sie stehen, und bieten praxisnahe Antworten auf dringende Fragen.



"Wir organisieren derzeit gemeinsam mit verschiedenen Partnern Veranstaltungen,

die Menschen ansprechen, die sich für die Themen rund um die Energiewende und

Digitalisierung interessieren", erklärt Aaron Brück. "Bei unserer letzten

Veranstaltung in Brandenburg haben wir viele Fragezeichen in den Gesichtern der

Menschen gesehen. Das zeigt deutlich, wie groß der Handlungsbedarf ist." Viele

Teilnehmer hatten grundlegende Fragen zur Wärmewende und zur energetischen

Sanierung ihrer Immobilien. Philipp Boros ergänzt: "Das Wissen ist da - bei

Energieversorgern, Dienstleistern und Experten. Jetzt müssen wir es in eine

Sprache übersetzen, die alle verstehen und die motiviert, aktiv zu werden."



Die Rolle der Energieversorger und Dienstleister



Für Stadtwerke und Energieversorger ist die Wärmewende eine Herausforderung -

und gleichzeitig eine Chance, sich als verlässliche Partner und Gestalter der

Zukunft zu positionieren. Hierbei ist es entscheidend, frühzeitig und

transparent zu kommunizieren. "Wenn Bürger durch mangelnde Information

verunsichert werden, wenden sie sich ab - das können wir uns in dieser

entscheidenden Phase der Wärmewende nicht leisten", betont Philipp Boros.



Ein weiteres Problem: Vielen Stadtwerken fehlen die Kapazitäten, um die

notwendige Bürgerkommunikation allein zu stemmen. Hier sind spezialisierte

Dienstleister gefragt, die nicht nur Erfahrung mitbringen, sondern sich auch Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Es ist allerhöchste Zeit, Bürger aktiv in das Thema Heizen und Energieeffizienzeinzubinden", betonen Aaron Brück und Philipp Boros, Energie- undVertriebsexperten sowie Geschäftsführer der Seals Group GmbH. Doch derzeitmangelt es vielerorts an einem strukturierten Informationsfluss. Veranstaltungenwie Bürgerabende oder Info-Events, die bereits im Breitbandausbau erfolgreichgenutzt wurden, könnten hier als Vorbild dienen. Diese Formate holen Bürger dortab, wo sie stehen, und bieten praxisnahe Antworten auf dringende Fragen."Wir organisieren derzeit gemeinsam mit verschiedenen Partnern Veranstaltungen,die Menschen ansprechen, die sich für die Themen rund um die Energiewende undDigitalisierung interessieren", erklärt Aaron Brück. "Bei unserer letztenVeranstaltung in Brandenburg haben wir viele Fragezeichen in den Gesichtern derMenschen gesehen. Das zeigt deutlich, wie groß der Handlungsbedarf ist." VieleTeilnehmer hatten grundlegende Fragen zur Wärmewende und zur energetischenSanierung ihrer Immobilien. Philipp Boros ergänzt: "Das Wissen ist da - beiEnergieversorgern, Dienstleistern und Experten. Jetzt müssen wir es in eineSprache übersetzen, die alle verstehen und die motiviert, aktiv zu werden."Die Rolle der Energieversorger und DienstleisterFür Stadtwerke und Energieversorger ist die Wärmewende eine Herausforderung -und gleichzeitig eine Chance, sich als verlässliche Partner und Gestalter derZukunft zu positionieren. Hierbei ist es entscheidend, frühzeitig undtransparent zu kommunizieren. "Wenn Bürger durch mangelnde Informationverunsichert werden, wenden sie sich ab - das können wir uns in dieserentscheidenden Phase der Wärmewende nicht leisten", betont Philipp Boros.Ein weiteres Problem: Vielen Stadtwerken fehlen die Kapazitäten, um dienotwendige Bürgerkommunikation allein zu stemmen. Hier sind spezialisierteDienstleister gefragt, die nicht nur Erfahrung mitbringen, sondern sich auch