IWK erneut führend bei M&A-Kommunikation in Deutschland - seit 21 Jahren eine feste Größe

München (ots) - IWK Communication Partner hat sich erneut an die Spitze der

M&A-PR-Beratungen in Deutschland gesetzt. Im aktuellen M&A PR Advisors Ranking

2024 des Branchendienstes Mergermarket sichert sich die Münchener Agentur mit 68

begleiteten Transaktionen erneut Platz eins in der Kategorie Deal Count für

Deutschland. Damit bestätigt IWK seine langjährige Marktführerschaft als

spezialisierte Kommunikationsberatung für Unternehmensübernahmen, -verkäufe und

Finanzierungsrunden.



Auch international gehört die Agentur zu den Top-Adressen: In Europa belegt IWK

Platz 9 im Deal-Count-Ranking und zählt damit zu den führenden

M&A-Kommunikationsberatern.







richtige Storyline und eine gezielte Stakeholder-Ansprache sind in vielen Fällen

mitentscheidend beim Erfolg einer Transaktion, gerade in gesamtwirtschaftlich

herausfordernden Zeiten", sagt Ira Wülfing, Gründerin und geschäftsführende

Gesellschafterin von IWK. Die Agentur setzt seit 21 Jahren auf maßgeschneiderte

Strategien, enge Kundenbetreuung und seniorige Beratung in der kommunikativen

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Deals im Mittelstand und in der

Start-up-Welt.



Mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Venture Capital,

Asset Management und Corporate Finance hat sich IWK als feste Größe in ihrer

Nische etabliert. Die Agentur begleitet Kunden nicht nur in der Transaktions-

und Finanzkommunikation, sondern auch bei klassischen Fragen der PR-Strategie

und Unternehmenskommunikation sowie in Change-Prozessen und Krisensituationen.



Mergermarket Tabelle (https://myconvento.com/public/get_file.php?download=1&id=e

nc2_UTNadE9USmtVR3d5YkM5cVZHOVhNekpST0ZoclFUMDk)



Pressekontakt:



IWK GmbH

Florian Bergmann

mailto:Florian.bergmann@iwk-cp.com

+49-(0)176-700 290 20

+49-(0)89-2000-30-39

iwk-cp.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134900/5966048

OTS: IWK Communication Partner







"Die Nachfrage nach professioneller M&A-Kommunikation wächst weiter. Dierichtige Storyline und eine gezielte Stakeholder-Ansprache sind in vielen Fällenmitentscheidend beim Erfolg einer Transaktion, gerade in gesamtwirtschaftlichherausfordernden Zeiten", sagt Ira Wülfing, Gründerin und geschäftsführendeGesellschafterin von IWK. Die Agentur setzt seit 21 Jahren auf maßgeschneiderteStrategien, enge Kundenbetreuung und seniorige Beratung in der kommunikativenVorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Deals im Mittelstand und in derStart-up-Welt.Mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Venture Capital,Asset Management und Corporate Finance hat sich IWK als feste Größe in ihrerNische etabliert. Die Agentur begleitet Kunden nicht nur in der Transaktions-und Finanzkommunikation, sondern auch bei klassischen Fragen der PR-Strategieund Unternehmenskommunikation sowie in Change-Prozessen und Krisensituationen.Mergermarket Tabelle (https://myconvento.com/public/get_file.php?download=1&id=enc2_UTNadE9USmtVR3d5YkM5cVZHOVhNekpST0ZoclFUMDk)Pressekontakt:IWK GmbHFlorian Bergmannmailto:Florian.bergmann@iwk-cp.com+49-(0)176-700 290 20+49-(0)89-2000-30-39iwk-cp.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134900/5966048OTS: IWK Communication Partner