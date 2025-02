Wachstumsmotor Exportwirtschaft in Abwärtsspirale

Berlin (ots) - "Trotz Jahresabschlusshoch sind die deutschen Exporte im Jahr

2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent gesunken. Damit bewahrheitet sich

unsere düstere Prognose für 2024 - der eigentliche Wachstumsmotor

Exportwirtschaft befindet sich in einer Abwärtsspirale", kommentiert Dr. Dirk

Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen

(BGA), die heute von Destatis veröffentlichten Zahlen zum deutschen Außenhandel.



"Schon seit 2015 verzeichnet Deutschland im internationalen Vergleich die

drittschlechteste Entwicklung der Exportperformance aller von der OECD

analysierten Länder. Dies gilt ebenso für die nominalen Weltexportanteile. Der

Rückgang spiegelt die dramatische Wettbewerbsschwäche der deutschen Wirtschaft

sowie die gesamtwirtschaftliche Lage wider", so der Präsident weiter.





"Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in den USA ist unsere Schwäche umsogefährlicher. Wir müssen Trump mit Stärke begegnen können, um in möglichenZollverhandlungen bestehen zu können. Zu wenig Export, ein deutlicher Rückgangin der Produktion und steigende Arbeitslosenzahlen - wo sollen denn Wachstum unddamit Steuereinnahmen herkommen? Die Abwärtsspirale muss gestoppt werden. Unddazu benötigen wir die richtigen Weichenstellungen von der Politik. Ich rufedazu auf, am 23. Februar ein deutliches Zeichen für die Wirtschaft zu setzen undnur die Parteien zu wählen, die sich für mehr Wachstum einsetzen, national wieinternational", schließt der Unternehmer.Laut Statistischem Bundesamt sanken die Exporte im Gesamtjahr 2024 kalender- undsaisonbereinigt um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Importe nahmen um 2,8Prozent ab. Im Dezember 2024 stiegen die deutschen Exporte gegenüber November2024 kalender- und saisonbereinigt um 2,9 Prozent und die Importe um 2,1Prozent. Die Exporte wuchsen im Vergleich zum Vorjahresmonat Dezember 2023 um3,4 Prozent und die Importe um 4,5 Prozent.7. Februar 2025Pressekontakt:Ansprechpartner:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5966099OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.