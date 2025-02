Nikola am Abgrund: Aktie crasht! War's das jetzt endgültig?

Die Aktien von Nikola sind am Freitag stark eingebrochen, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass sich das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten befindet und möglicherweise kurz vor der Insolvenz steht. Laut Insidern arbeitet Nikola mit der Kanzlei Pillsbury Winthrop Shaw Pittman zusammen, um Optionen wie einen Verkauf oder eine Umstrukturierung zu prüfen. Bereits vor zwei Wochen fiel die Aktie stark, nachdem Verkaufspläne die Runde machten.

Nikola, einst ein Hoffnungsträger im Bereich der Wasserstoff- und Elektro-LKWs, war 2020 mit viel Vorschusslorbeeren an die Börse gegangen. Damals hatte das Unternehmen noch keinen einzigen LKW verkauft, wurde aber mit 30 Milliarden US-Dollar bewertet – kurzzeitig sogar mehr als Ford.

2020 geriet das Unternehmen dann ins Visier des Shortsellers Hindenburg Research, der Nikola vorwarf, Investoren über den technischen Fortschritt der Fahrzeuge getäuscht zu haben. 2022 wurde Unternehmensgründer Trevor Milton wegen Wertpapierbetrugs verurteilt. Er hatte Investoren über die Fähigkeiten der emissionsfreien Technologie des Unternehmens in die Irre geführt und trat schließlich zurück. Anfang Januar 2025 meldete Milton sich erstmals wieder in den sozialen Medien und kündigte an, er sei "endlich bereit", zu enthüllen, "was wirklich hinter den Kulissen passiert ist".

Laut Wall Street Journal hat Nikola im Dezember Schuldtitel und Aktien im Wert von 300 Millionen US-Dollar ausgegeben, um das Betriebskapital zu sichern. Doch bereits im letzten Jahr warnte Finanzchef Thomas Okray, dass Nikola nur noch bis April 2025 über genügend Liquidität verfügen werde.

Nikola hat zwar mehr als 80 wasserstoffbetriebene LKWs produziert, doch das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von fast 200 Millionen US-Dollar im letzten Quartal 2024.

Colin Adams, Partner der Restrukturierungsberatung Uzzi & Lall, sieht ein grundlegendes Problem in der Technologie. "Im Moment sieht man die Ergebnisse im Wettstreit zwischen Kapital und Physik. In dieser ersten Runde scheint die Physik der Gewinner zu sein." Laut Adams sind die Batterien für Schwerlastfahrzeuge zu schwer und ineffizient, um einen wirtschaftlich sinnvollen Langstreckeneinsatz zu ermöglichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion