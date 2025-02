BARCLAYS stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon von 235 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Weihnachtsgeschäft sei eines der besten überhaupt gewesen, schrieb Analyst Ross Sandler in seinem …