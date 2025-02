Deutschland stellt sich nach Trump-Sanktionen hinter Strafgerichtshof

Trump geht zum zweiten Mal gegen den IStGH vor



Bereits in der ersten Amtszeit von Trump seien ähnliche Maßnahmen ergriffen worden, sagte die Sprecherin. Damals hätten sich die IStGH-Vertragsstaaten gemeinsam hinter den Gerichtshof gestellt. Die Sprecherin deutete an, dass sich noch im Laufe des Tages eine Staatengruppe in New York ähnlich äußern könnte.

Trump hatte als Begründung für Sanktionen in seiner Anordnung erklärt, das Gericht habe "seine Macht missbraucht", indem es unbegründete Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Joav Galant erlassen habe. Der Republikaner wirft dem Gericht "bösartiges Verhalten" vor. Die USA erkennen den IStGH wie Israel nicht an.

Finanzielle Strafmaßnahmen und Einreiseverbote



Ein US-Gesetzesvorhaben, das Gericht zu sanktionieren, war Ende Januar im Kongress allerdings gescheitert. Mehrere demokratische Senatoren blockierten den Entwurf, weil sie Nachteile für US-Firmen befürchteten und entsprechende Ausnahmen forderten. Trump ordnete nun unter anderem Sanktionen gegen Mitarbeiter des Gerichts und Unterstützer an, die an Ermittlungen, Anklagen oder Haftbefehlen gegen US-Personal oder Verbündete wie Israel beteiligt sind. Vermögenswerte sollen eingefroren werden./bk/DP/stk