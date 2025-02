K+S setzen Vortagskorrektur im Sog von Yara fort

hossinger schrieb 03.02.25, 13:43

Was soll ein Bruchteil sein? 1/100........50/100.........99/100..........ALLES Bruchteile!!! Die US-Einkaufspreise für Potash kann man im I-Net nachlesen. Diese sind idR. HÖHER als der Weltmarktpreis. KLAR liefert D Potash in die ganze Welt UND in die USA! Aber eben nicht nach Kalifornien, Dakota oder Wisconsin........sondern nach Florida und South Carolina. Diese Bundesstaaten sind für die Vorkommen in Nord-West-Kanada eine logistische Katastrophe. Warum sonst sollte K + S eigene Züge und eigene Verladehäfen an der Nordsee haben? Auch die Tatsache, das Holland und Belgien mehrere Millionen Tonnen Potash exportieren, aber keinerlei eigene Vorkommen haben, lässt auf Importe aus D schließen. Allgemein gehen SEHR viele Waren aus D in alle Welt, tauchen aber in der Statistik als Exporte nach H und B auf, WEGEN deren besser liegenden Häfen in Antwerpen und Rotterdam.