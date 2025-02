Das chinesische Neujahrsfest wird weltweit gefeiert - Henan TV bringt "Unser Frühlingsfest" zum UNESCO-Hauptsitz

ZHENGZHOU, China, 7. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Am Abend des 6. Februar um 19:00 Uhr füllte sich die Halle 1 des UNESCO-Hauptquartiers in Paris mit dem pulsierenden Geist des chinesischen Neujahrsfestes. Unser Frühlingsfest, die Veranstaltung zum chinesischen Neujahrsfest, wurde hier von der Ständigen Vertretung Chinas bei der UNESCO und Henan TV präsentiert. Botschafter und Vertreter der UNESCO-Mitgliedsstaaten sowie führende Vertreter der UNESCO und Mitglieder der Ständigen Delegation Chinas bei der UNESCO erlebten den einzigartigen Charme des chinesischen Frühlingsfestes aus erster Hand.

Die Aufführung begann mit der Ouvertüre zum Frühlingsfest , gefolgt von Live-Vorführungen der Serie "Chinesische Feste" von Henan TV. Klassische Programme wie Guardian Warriors of Longmen, Phoenix's Ode to the Rising Sun, Phoenix Presenting Rituals und Harmony & Union wurden gezeigt und unterstrichen die Vielfalt und Schönheit der chinesischen Traditionen. Shows wie die Lieder Silver Linings, Empty World, I Only Pray Our Life Be Long, Unforgettable Jasmine Flower, das traditionelle chinesische Opernmedley Spring in the Pear Garden, und eine suona Aufführung, Hundred Birds Worship the Phoenix, die von renommierten Künstlern wie Karen MOK, LEI Jia, ZHOU Shen, YU Rongguang, XIAO Xiangyu, CHEN Lijun, LUO Wenbo und LIU Wenwen dargeboten wurden, interpretierten die Werte der Harmonie und der Wiedervereinigung in der traditionellen chinesischen Kultur aus unterschiedlichen Perspektiven. Mit dieser Veranstaltung gelang es Henan TV einmal mehr, der Welt die Geschichten Chinas durch die Kraft der Kunst näher zu bringen.

