Kleinanleger-Armee sticht Institutionelle aus: Rekordkäufe bei Nvidia & Palantir

Privatanleger haben in den letzten Wochen eine beispiellose Kaufwelle hingelegt und damit institutionelle Investoren in den Schatten gestellt. Laut JPMorgan beliefen sich ihre Netto-Käufe allein am Dienstag auf 3,2 Milliarden US-Dollar – den höchsten jemals verzeichneten Wert, wobei die "Magnificent-Seven"-Titel 70 Prozent dieses Volumens ausmachten. In der vergangenen Woche investierten sie insgesamt 12 Milliarden US-Dollar in Aktien – ein Rekordwert.

Besonders gefragt waren Tesla und Nvidia, die seit Jahresbeginn unter Druck stehen. Auch Palantir und Oklo wurden verstärkt gekauft, während bei Meta und Apple teilweise Gewinne mitgenommen wurden. Dieser aggressive Kaufrausch hat sich in den letzten zwei Wochen besonders verstärkt, mit einem Ungleichgewicht von Käufen über Verkäufe in Höhe von 5,03 Milliarden US-Dollar – dem höchsten Wert seit 2019.