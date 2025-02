NGEN feiert Inbetriebnahme der größten Batteriespeicheranlage Österreichs

Klagenfurt am Wörthersee (ots) - Smarte Energiewende auf Rekordniveau



Die Zukunft der Energieversorgung ist grün, effizient und intelligent - und hat

heute schon dazu geführt, dass in Fürstenfeld ein beeindruckender Meilenstein

erreicht wird: Nach nur sieben Monaten Projektlaufzeit hat die NGEN GmbH die

größte Batteriespeicheranlage Österreichs in Betrieb genommen. Mit einer

Kapazität von 24 MWh wird die Anlage eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung

des Stromnetzes und der Speicherung erneuerbarer Energien spielen.



Die Anlage, ausgestattet mit sechs Tesla Megapacks 2XL, wurde in Rekordzeit

geplant, gebaut und in Betrieb genommen - ein Beweis für die Innovationskraft

und das Engagement des NGEN-Teams. " Diese Batteriespeicheranlage ist nicht nur

eine technische Errungenschaft, sondern auch ein Symbol für das, was möglich

ist, wenn wir Nachhaltigkeit und Innovation vereinen ," erklärt Roman Bernard,

CEO der NGEN Group.







zu verringern, indem sie erneuerbare Energien speichert und bei Bedarf freigibt.

Besonders in Spitzenzeiten, wenn die Stromnachfrage das Angebot übersteigt, wird

der Batteriespeicher eine entscheidende Rolle spielen und somit nicht nur die

Netzstabilität, sondern auch die Versorgungssicherheit erheblich verbessern.



Die Bedeutung des Projekts reicht weit über die Region hinaus. Es zeigt, wie

technologische Lösungen dazu beitragen können, die globalen Klimaziele zu

erreichen und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile zu schaffen. " Fürstenfeld

ist nur der Anfang. Unsere Vision ist es, mit intelligenten Batteriespeichern in

der ganzen DACH-Region und darüber hinaus einen Beitrag zur Energiewende zu

leisten ", so Matija Dolinar, GF der NGEN GmbH.



Mit der Fertigstellung dieser Anlage unterstreicht NGEN seine Rolle als

führender All-in-One-Anbieter von smarten, grünen Energielösungen und beweist,

dass Innovation und Nachhaltigkeit die Schlüssel für eine erfolgreiche

Energiewende sind.



Pressekontakt:



NGEN GmbH

Michael Konecny

Telefon: +436765355100

E-Mail: mailto:michael.konecny@ngen-group.eu

Website: https://www.ngen.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174980/5966245

OTS: Ngen GmbH







