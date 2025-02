VanEck Prgnose überrascht - Solana könnte Anleger bald reich machen!

Die M2-Geldmenge, ein wichtiger Indikator für die Liquidität in der US-Wirtschaft, umfasst Bargeld, Girokonten sowie leicht umwandelbare Ersparnisse und Geldmarktfonds. Laut VanEck wird sie in diesem Jahr auf 22,3 Billionen US-Dollar ansteigen – ein Zuwachs gegenüber den aktuellen 21,5 Billionen US-Dollar.

"Wenn Zentralbanken die M2-Geldmenge durch niedrigere Zinssätze oder quantitative Lockerungen erhöhen, fließt mehr Kapital in risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen", erklärt VanEck in einer Mitteilung.

Solana profitiert von starkem Smart-Contract-Markt

Neben dem makroökonomischen Umfeld könnte auch der rasant wachsende Markt für Smart-Contract-Plattformen (SCP) den SOL-Kurs in die Höhe treiben. VanEck prognostiziert ein Wachstum des SCP-Marktes um 43 Prozent auf ein Gesamtvolumen von 1,1 Billionen US-Dollar bis Ende 2025.

Solana spielt dabei eine zentrale Rolle: Derzeit hält das Netzwerk einen Marktanteil von 15 Prozent, doch laut VanEck wird dieser bis 2025 auf 22 Prozent steigen.

"Diese Prognose basiert auf Solanas führender Position bei Entwicklern, seinem wachsenden Marktanteil im DEX-Handel sowie steigenden Einnahmen und aktiven Nutzern", so VanEck weiter.

520 US-Dollar pro SOL: So kommt VanEck auf die Prognose

Um seine Kursprognose zu untermauern, nutzt VanEck ein autoregressives (AR) Vorhersagemodell, das auf historischen Daten basiert. Daraus ergibt sich eine geschätzte Marktkapitalisierung von 250 Milliarden US-Dollar für Solana bis Ende 2025.

Bei einem erwarteten Angebot von 486 Millionen zirkulierenden SOL-Token würde sich daraus ein Kursziel von 520 US-Dollar pro Token ableiten.

Kommt ein Solana-ETF? SEC zeigt erste Anzeichen für Bewegung

Neben der Preisprognose sorgt ein weiteres Thema für Aufsehen: die mögliche Zulassung eines Solana-ETFs in den USA. VanEck gehört zu den Unternehmen, die 2024 einen Antrag für einen SOL-ETF eingereicht haben.

Bisher hatte die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) derartige Anträge abgelehnt. Doch vergangene Woche erfolgte ein bedeutender Schritt: Die SEC nahm erstmals eine ETF-Anmeldung von Grayscale offiziell zur Prüfung an. Damit läuft die Frist für eine Entscheidung nun bis Oktober.

Sollte die SEC dem Solana-ETF grünes Licht geben, könnte das weiteres institutionelles Kapital in den Markt spülen – und den Kursanstieg von SOL zusätzlich befeuern.

Fazit: Kommt die nächste Solana-Rallye?

Die Prognose von VanEck deutet auf eine rosige Zukunft für Solana hin. Ein steigendes Liquiditätsumfeld, die wachsende Bedeutung von Smart-Contract-Plattformen und mögliche regulatorische Fortschritte könnten SOL auf neue Höchststände katapultieren.

Ob Solana tatsächlich die 520-Dollar-Marke knacken kann, bleibt abzuwarten. Doch wenn sich die vorhergesagten Trends bewahrheiten, könnte SOL einer der großen Gewinner des Kryptojahres 2025 werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

SOL zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 200,7$ auf CryptoCompare Index (07. Februar 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.





