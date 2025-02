Börsen Update Europa - 07.02. - ATX stark +0,62 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:52) bei 3.818,68 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Kontron +1,88 %, AIXTRON +1,33 %, freenet +1,10 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,29 %, Bechtle -2,84 %, Evotec -2,52 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.347,72 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,61 %, Vinci +1,64 %, Stellantis +1,56 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -3,42 %, Banco Santander -1,57 %, Kering -1,46 %

Der ATX steht bei 3.911,84 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +3,51 %, Wienerberger +1,98 %, Raiffeisen Bank International +1,79 %

Flop-Werte: EVN -3,98 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,37 %, Verbund Akt.(A) -2,66 %

Der SMI steht aktuell (13:59:57) bei 12.639,97 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Swisscom +2,92 %, Holcim +1,43 %, ABB +0,91 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,68 %, Geberit -1,22 %, Sika -0,96 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:54) bei 7.999,84 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Credit Agricole +2,36 %, Societe Generale +1,96 %, Renault +1,92 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -3,42 %, Kering -1,46 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,45 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.648,00 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: Skanska (B) +8,13 %, AstraZeneca +1,61 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,57 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,18 %, SSAB Registered (A) -0,78 %, Assa Abloy Registered (B) -0,61 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:36:30) bei 3.769,25 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +3,29 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,16 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,99 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,47 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,15 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,14 %